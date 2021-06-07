Адвокат рассказал, эффективен ли домашний арест в Абхазии

О том, в каких случаях суд должен избирать такую меру пресечения, как домашний арест, насколько она эффективна и как осуществляется контроль над людьми под домашнем арестом, в эфире радио Sputnik рассказал председатель палаты адвокатов Константин Чагава.

Радио Адвокат рассказал, эффективен ли домашний арест в Абхазии

Домашний арест избирается по ходатайству следственных органов, прокурора, и в тех случаях, когда человек совершил преступление небольшое или средней тяжести, сказал адвокат в беседе на радио.

"Кроме того, когда лицо, совершившее преступление, является инвалидом или болеет такой болезнью, которая постоянно требует наблюдения или лечения в домашних условиях. Ходатайство может быть от адвоката, от родственников. Суд решает вопрос, целесообразно ли избрать домашний арест. Человек, в отношении которого избирается домашний арест, должен быть гражданином Абхазии, должен иметь постоянное место жительства в Абхазии, прописку, если занят общественным полезным трудом, должна быть справка. А если совершено тяжкое преступление или особо тяжкое преступление, тогда домашний арест может избираться в исключительных случаях. Лицо, в отношении которого избран домашний арест, находится дома, не имеет право покидать помещение, в котором он находится. Если он выходит и ходит в городе где-то, то судом возлагается наблюдение за ним. К сожалению, система по отслеживанию в виде браслетов давно работает в России, но у нас они пока не внедрены", - отметил Чагава.

Домашний арест - после содержания под стражей самая строгая мера, сказал адвокат. В отношении человека возбуждено уголовное дело, в любом случае, если он нарушит меру пресечения, то это будет учитываться в отношении него при вынесении приговора, заверил Чагава.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.