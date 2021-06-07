Анкваб о концерте в Челябинске: потрясающие зрители и овации

Своим впечатлением от выступления в Челябинском зале органной и камерной музыки, о совместном проекте двух филармоний в эфире радио Sputnik поделилась солистка Абхазской государственной филармонии Елена Анкваб.

Радио Анкваб о концерте в Челябинске: потрясающие зрители и овации

Солистки Абхазской государственной филармонии Елена Анкваб и Альдона Цкуа выступили в Челябинском зале органной и камерной музыки вместе с солистами Челябинска.

Обсуждение проекта по культурному обмену между Абхазской государственной филармонией и филармонией в Челябинске началось пару месяцев назад, в сентябре будет подписан уже договор, сказала Анкваб в эфире радио.

"Они изъявили желание присылать к нам свои коллективы, а наша филармония сказала, что было бы хорошо отправлять наших солистов в Челябинск. Учитывая то, что это все так быстро состоялось, видно, что челябинцы прониклись идеей и пригласили нас. За два дня мы спели два концерта. Был напряженный график, но мы очень довольные приехали. Совершенно потрясающие люди, потрясающие зрители. После концерта в органном зале филармонии были такие овации, что ребята сказали, что такого еще не было", - отметила Анкваб.

Солистка Абхазской государственной филармонии рассказала о действующих ограничениях из-за COVID-19.

"Несмотря на то, что у них планируется концерты за год, а для того, чтобы сделать соответствующую рекламу нашего концерта, оставалось мало времени, концерт состоялся. К сожалению, не стопроцентная заполняемость была в связи с ограничениями, но, и те, кто был в зале, стоили двух залов, настолько тепло нас принимали", - рассказала Анкваб.