Такие обстоятельства: Строчан и Жиба о состоянии рек Абхазии

О том, в каком состоянии находятся реки Абхазии вследствие хозяйственной деятельности человека, в эфире радио Sputnik рассказали начальник отдела динамики береговых процессов и карстологии Института экологии Роман Жиба и старший научный сотрудник отдела Тимур Строчан.

Радио Такие обстоятельства: Строчан и Жиба о состоянии рек Абхазии

Какие процессы происходят в экосистеме рек вследствие деятельности человека, как добыча инертных материалов отражается на их состоянии, насколько реальны опасения, что галечная полоса в районе так называемого "собачьего" пляжа в Сухуме съедается морем, рассказали в эфире радио Sputnik Абхазия начальник отдела динамики береговых процессов и карстологии Института экологии Академии наук Абхазии Роман Жиба и старший научный сотрудник отдела Тимур Строчан.

Говоря о ситуации с объемом выборок инертного материала в реках Абхазии представители Института экологии отметили, что есть реки, на которых отсутствует как таковой порядок. На основании результата исследований ученых комитет по экологии должен определять объемы и места добычи инертного материала.

"Во времена СССР была обширная гидрологическая сеть постов, было большое вовлечение человеческого и материального ресурса. Эта сеть, к сожалению, была утеряна, мы пытаемся ее восстановить. Этому способствует возможность использования автоматизированных гидрологических постов, которые могут сами регистрировать и отправлять нам данные… Это даст возможность провести моделирование и предсказывать процессы, которые протекают в реке, контролировать их и уменьшить какие-то негативные последствия. Институт экологии реализует пилотный проект на реке Гумиста. Это комплексное исследование, которое включает установку нескольких гидропостов, получение цифровой модели рельефа в устьевой зоне. Все это позволит реализовать моделирование реки, это способствует прогнозированию гидрологической обстановки", - сказал Строчан.

Подробности беседы в аудиофайле.