Жордания и Лагулаа о выпускном спектакле детской студии РУСДРАМа

Детская театральная студия при РУСДРАМе продемонстрировала зрителям свой выпускной спектакль. Своими впечатлениями о творческом старте в эфире радио Sputnik Абхазия поделились режиссер-постановщик спектакля Джамбул Жордания и выпускница студии Наала Лагулаа.

Радио Жордания и Лагулаа о выпускном "Лесном переполохе" детской студии РУСДРАМа

7 июня состоялась премьера выпускного спектакля Детской студии при Государственном Русском театре драмы имени Ф.Искандера "Лесной переполох". Режиссер-постановщик спектакля Джамбул Жордания и выпускница студии Наала Лагулаа в студии радио Sputnik Абхазия рассказали, как они шли к этому.

"Я очень ждала этого спектакля, потому что несколько раз из-за карантина его откладывали. Мы старались, готовились, волновались все. Я впервые выступала перед зрителями", - рассказала юная актриса Наала Лагулаа.

Джамбул Жордания в студии радио Sputnik сделал официальное заявление о том, что студия при Русском театре называется детской театральной студией "Чик".

"Поскольку наш театра имени Фазиля Искандера, почему бы не назвать студию родственным именем? Мы объявили об этом. То, что несколько раз пришлось откладывать спектакль, сбивает темп и уверенность, но детки молодцы! Они собрались и спектакль выдали. Хотя мы все знаем, что они могут еще крепче", - отметил режиссер.

Подробнее об этом, а также о процессе учебы в детской студии, слушайте в аудиофайле.