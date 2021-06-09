Ахуба о вакцине от COVID-19: выход из кризиса экономического, эмоционального, социального

О темпах вакцинации от коронавируса в Абхазии, о том, как она влияет на эпидемиологическую ситуацию, в эфире радио Sputnik рассказала завкафедрой экспериментальной биологии и медицины биолого-географического факультета АГУ, кандидат биологических наук Лариса Ахуба.

Радио Ахуба о вакцине от COVID-19: выход из кризиса экономического, эмоционального, социального

Лариса Ахуба, рассказывая об особенностях применения вакцины "Спутник V", отметила, что эта вакцина должна быть разморожена в день прививки, ее можно будет использовать только лишь в течение нескольких часов после разморозки.

"Очень многие сравнивают вакцинацию в торговых центрах с вакцинацией в наших поликлиниках, всю эту настороженность вокруг этого процесса. Но мы должны поблагодарить нашу систему здравоохранения за заботу, за то, что все это ответственно делается, за то, как бережно относятся к вакцине. Количество доз обязывает нас относиться к этому ответственно. У нас в поликлиниках нет холодильников, которые работают бесперебойно. Нельзя, чтобы холодильник размораживался, чтобы свет скакал. Соответственно, вакцину привозят под то количество пациентов, которые приходят на вакцинацию", - отметила ученый.

Ахуба считает, что темпы вакцинации в Абхазии наращиваются.

"Я вакцинировалась, потому что, на мой взгляд, вакцина – это выход из кризиса, в котором мы сейчас находимся, из кризиса эмоционального, кризиса экономического, кризиса социального, кризиса в общении. Для меня вакцина – это гражданская позиция для каждого гражданина этой страны или какой-то другой", - сказала Лариса Ахуба.

Для выработки массового иммунитета от коронавируса 70 процентов населения должно иметь иммунитет, напоминает Ахуба. Для этого население должно быть либо вакцинировано, либо переболеть. Но, замечает ученый, судя по тому, как общество сегодня относится к вакцине, есть вероятность не достичь этого 70-процентного барьера.