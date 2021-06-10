Турбаза: Адлейба и Ампар о нехватке кадров в сфере туристического сервиса

Радио Турбаза: Адлейба и Ампар о нехватке кадров в сфере туристического сервиса

Кадры решают все. Советский слоган как никогда актуален сегодня для объектов туристической сферы Абхазии. Острую нехватку персонала, особенно среднего и нижнего звена, испытывают если не все, то очень многие гостиницы и отели в республике. Почему не хватает людей, если в Абхазии выпускаются в достаточном количестве специалисты с вузовским и средне-специальным образованием? В эфире радио Sputnik Абхазия своим мнением поделились директор пансионата "Айтар" Тимур Адлейба и член Гильдии отельеров Абхазии Илона Ампар.

"Местные жители в Абхазии предпочитают развивать семейный бизнес или жить за счет сдачи жилья. Для того чтобы привлечь их работать, надо им предложить больше денег, чем они могут получить, работая на себя, что в принципе невозможно в нашей отрасли. Пандемия нехорошо сказалась на кадрах, потому что произошел отток иммигрантов в связи с закрытием границ. Даже крупнейшим объектам пришлось всех распустить из-за невозможности содержания людей… Если говорить о том, почему люди не работают по специальности, то здесь нет стабильности. Курорт работает только четыре месяца в году", - сказала Ампар.

Директор пансионата "Айтар" Тимур Адлейба отметил, что гостеприимство в сфере обслуживания туристов и традиционное абхазское гостеприимство отличаются друг от друга.

"Одно дело, когда мы приглашаем человека домой, встречаем и провожаем. А в туриндустри немного по-другому. Это уже профессия, надо оттачивать гостеприимство в этой сфере. Никто нас этому не обучал, мы сами на ошибках как-то учимся. Да, одна из основных задач отельера - заполнить номерной фонд, но это не самое главное, должно быть гостеприимное поведение…Туризм очень важен для Абхазии. Чем выше будет сервис, тем и больше привлечем денег. У нас в этой индустрии традиции должны закладываться. Шеф-повара, отельеры, сомелье… этому надо обучать людей, показывать им перспективу, тогда что-то получится", - сказал Адлейба.

Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.

В эфире радио Sputnik Абхазия каждую среду - программа "Турбаза", в которой речь идет о курортном и туристическом бизнесе Абхазии, о деталях, нюансах, возможностях туристической отрасли, о функционировании этого вида бизнеса, юридических и законодательных аспектах.