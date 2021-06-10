Политолог о вступлении Украины в НАТО: нельзя недооценивать эту угрозу

Радио Политолог о вступлении Украины в НАТО: нельзя недооценивать эту угрозу

Россия не знает, как строится разговор Киева и Вашингтона о возможности вхождения Украины в НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что не разделяет позицию тех, кто подсмеивается над возможностью вступления Киева в эту организацию, никаких гарантий невступления в североатлантический альянс нет.

"По поводу вступления Украины в НАТО: да, я знаю и вижу комментарии наших обозревателей, вижу реакцию наших СМИ, наших политиков. Все так немножко посмеивается над (президентом Украины Владимиром) Зеленским, мол, все это болтовня и ничего не будет. У меня другое мнение. Я уже говорил, как произошло расширение НАТО, и уже сказал, что нас никто не спрашивал" , - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".

По мнению политолога Владимира Корнилова, нельзя недооценивать риски для системы стратегической безопасности РФ в случае дальнейшего расширения НАТО на Восток, непосредственно к российским границам.

"Эту угрозу нельзя недооценивать, о чем Путин прямо и сказал. Когда я слышал от экспертов наших "Даже не думайте! Страны с нерешенными территориальными конфликтами по Уставу НАТО не могут быть приняты туда ( в альянс - прим.)", я честно поражался. Это действительно ведет к недооценке угрозы, к недооценке рисков всей системы стратегической обороны безопасности РФ. То есть нигде в Уставе нет никаких подобных ограничений. Мало того, я могу назвать много стран, входивших в Североатлантический альянс с территориальными конфликтами и нерешенными спорами даже между собой", - сказал политолог.

По мнению эксперта, интервью российского президента каналу "Россия" неслучайно появилось накануне саммита НАТО. Это недвусмысленное послание евро-атлантическим лидерам о том, что вступление Украины в альянс является красной линией для РФ.

"Я думаю, что предупреждение Владимира Путина не будет лишним для тех стран, которые не хотят военного конфликта с Россией. В первую очередь Франция, Германия, которые в 2008 году сдержали альянс от принятия авантюрного решения по предоставлению плана по членству в НАТО для Украины и Грузии", - сказал Корнилов.

Однодневный саммит НАТО пройдет в очном режиме 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе. В повестке дня Североатлантического альянса - "агрессивные действия России", терроризм, кибератаки, климат и усиление Китая. Это будет первый саммит НАТО с участием нового президента США Джо Байдена. Последняя встреча лидеров НАТО состоялась в Лондоне в декабре 2019 года.