Дбар рассказала, как цены на топливо отразятся на всех остальных товарах

Экономист и предприниматель Лили Дбар в эфире радио Sputnik рассказала, как цены на топливо отразятся на всех остальных товарах и есть ли объяснение росту цен на товары при падении курса доллара.

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Исходя из ситуации на внешнем рынке, можно было предположить, что цены на топливо будут расти, отметила Лили Дбар.

"Даже удивительно, что наши предприниматели, понимая наш внутренний рынок, старались держать цену. Но это не может длиться бесконечно. Самое неприятное, что в экономике всегда срабатывает принцип домино – рост цен на топливо сразу неизбежно вызывает рост цен на все продукты питания. Это экономическая цепочка, которая отразится на каждом жителе нашего государства. А нам и так не очень легко, у нас всегда ситуация не самая лучшая, поэтому повышение цен на топливо будет очень болезненным", - сказала Дбар.

Предприниматель отметила, что с начала года цены на продукты выросли на 30-40 процентов.

"Но как предприниматель, занимающийся стройматериалами, отмечу, что вся эта ситуация началась в конце прошлого года. К концу года всегда необходимо иметь товарный запас. Но у нас ввозной НДС, который забирает у предпринимателя все деньги, не оставляет запаса и денег, чтобы мы могли создать товарный запас и работать так же какой-то период времени. Так получилось и в конце прошлого года. Обычно цены повышаются каждый год в пределах инфляции. И это было приемлемо и незаметно. Это естественный процесс. Но то, что происходит сейчас… Каждый новый вагон идет по новой цене. Предсказать цену невозможно. Объяснить рост цен невозможно, при том что доллар падает", - подчеркнула Лили Дбар.

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