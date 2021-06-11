Депутат о майнинге в Абхазии за счет российского света: только если будет отдельная линия

Председатель парламентского комитета по экономической политике и реформам Александр Цишба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, какая работа ведется в Народном Собрании республики в сфере энергетики.

Радио Депутат о майнинге в Абхазии за счет российского света: только если будет отдельная линия

Президент Абхазии Аслан Бжания допустил деятельность по майнингу криптовалют в республике с использованием электроэнергии из России. Об этом он сказал на совещании с главами администраций городов и районов, обсуждая вопрос незаконной добычи криптовалют в республике. О том, как возможно осуществить подобный проект, есть ли какие-то консультации по этой теме, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал председатель парламентского комитета по экономической политике и реформам Александр Цишба.

По его словам, на последнем заседании парламентского комитета депутаты среди прочего обсудили, как в стране ведется борьба с майнингом.

"Эта тема в преддверии курортного сезона стала не столь актуальна. Все заняты туризмом. Но тем не менее, по данным, представленным "Черноморэнерго", у нас ежемесячно увеличивается потребление электроэнергии. Скорее всего, определенная часть населения все равно занимается добычей криптовалюты. Что касается, как технически это осуществить (майнинг криптовалют в республике с использованием электроэнергии из России – ред.), предметно пока нельзя сказать. Это предмет переговоров. Надо смотреть и с экономической точки зрения, как вести этот вид деятельности без нагрузки на наши сети. Надо приглашать специалистов", - сказал парламентарий.

При этом, по мнению депутата, майнинг в Абхазии за счет российской электроэнергии возможен только без нагрузки на основные сети.

"Только если будет отдельная линия для этого проекта, то его воплощение возможно", - считает Цишба.

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