Адлейба о детском диабете: чем раньше обнаружить, тем проще с ним жить

Какие знания нужны медсестрам школ и детсадов, а также об ожирении у детей, которое может привести к диабету, в студии Sputnik Абхазия рассказали координатор проекта "Диабет не приговор" Асида Адлейба и медсестра сухумского детского сада "Гунда" Виктория Отырба.

Радио Адлейба о детском диабете: чем раньше обнаружить, тем проще с ним жить

В рамках проекта "Диабет – не приговор", который реализуется "Диабетическим обществом Абхазии", прошел тренинг для медсестер школ и детских садов Сухума и сухумского района. Речь шла о симптомах сахарного диабета у детей и оказании первичной помощи при гипогликемии или гипергликемии у детей и подростков.

Как рассказала Асида Адлейба "Диабетическое общество Абхазии" запустило сессию тренингов, которые пройдут по всей Республике.

"Цель этого тренинга – напомнить медработникам, каковы симптомы сахарного диабета, как нужно вести себя, если в группе есть ребенок с этим заболеванием. Или они могут распознать симптомы, о которых еще не знают родители. В детских садах ребенок проводит большую часть дня, родители не всегда могут заметить эти симптомы. А работники детского сада это могут увидеть и обратить внимание родителей на необходимость дообследования ребенка. Тем самым можно своевременно обнаружить диабет и с ним будет гораздо проще потом бороться и жить", - рассказала Адлейба.

Она с сожалением констатирует тот факт, что если раньше диабет второго типа считался заболеванием взрослых, то сегодня он наблюдается и у детей.

"Очень хотелось бы, чтобы родители детей с лишним весом обращали на это внимание, потому что лишний вес приводит к нарушению углеводного обмена, что впоследствии может привести к развитию сахарного диабета. Наша задача, как родителей, обращать внимание на питание наших детей", - отметила Адлейба.

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