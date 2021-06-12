Врач об отдаленных последствиях COVID: необходимо изучать, где и как отзовется

Радио Врач об отдаленных последствиях COVID: необходимо изучать, где и как отзовется

О мультисистемности коронавируса, его отдаленных последствиях и способах защиты специалист высказалась в эфире "Вместе РФ". В частности, прокомментировала рекомендацию в ряде европейских стран даже привившимся от COVID надевать маску на улице в людных местах, к примеру, если человек становится в очередь и дистанцию в полтора метра сложно соблюсти.

"Я все же склонна к тому, что если человек прошел вакцинацию, то ничего страшного, если в общественных местах человек использует средство индивидуальной защиты. Это практикуется во многих странах - в том же Китае, мы видим, что и до коронавирусной инфекции они использовали респираторы. Все соизмеримо с эпидситуацией, которая наблюдается в стране и за которой проводится мониторинг", - сказала Кусайко.

Эксперт также рассказала о российской программе "Санитарный щит", которая включает многие элементы - от выявления коронавируса до контроля уровня заболеваемости в стране. В борьбе с пандемией COVID, по словам врача, самое главное - это своевременно принятые решения, "здесь Российская Федерация работала на опережение, и это и сыграло определенную роль, по поводу того, как у нас развивалась пандемия коронавирусной инфекции", сказала сенатор.

"Мы в принципе даже в начале пандемии слушали из уст президента Владимира Путина о том, что именно объединение усилий, знаний ученых всего мира - это одно из тех мероприятий, которое позволит снизить распространение инфекции, больше узнать о данном вирусе, о возможности его мутации, о возможности применения препаратов, которые применяются в разных странах. Но вот это объединение усилий, я думаю, очень важно", - отметила Кусайко.

По словам сенатора, такая кооперация на международном уровне в борьбе с пандемией особенно актуальна сейчас, когда "уже есть определенная база наработанных выводов касательно профилактики, диагностики, лечения, реабилитации".

"Мы понимаем, как важно отслеживать таких пациентов, потому что постковидный синдром еще не совсем раскрыт, и это такие отдаленные последствия, которые затрагивают всю систему человека, это мультисистемное заболевание, и поэтому где и как это отзовется, необходимо еще изучать", - добавила врач.



