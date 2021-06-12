23:00 12 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.68
  • EUR87.33
Поиск
© Sputnik

Загадка шпиля на МИДе: прихоть Сталина или конкуренция с США

Радио
Получить короткую ссылку
11 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/1a/1031907037.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210612/1032602775/Zagadka-shpilya-na-MIDe-prikhot-Stalina-ili-konkurentsiya-s-SShA-.html

"Сталин проезжал мимо и пробормотал "шпил…": это одна из версий, почему на здании МИДа появился шпиль (в первоначальном проекте его не было!). Для этого пришлось ломать уже построенные стены на нескольких этажах. Но может, Сталин и ни при чем?

Радио
Загадка шпиля на МИДе: прихоть Сталина или конкуренция с США

Как шпиль связан с конкуренцией с американскими небоскребами? И правда ли, что Хрущева просили его убрать?
Насколько правдивы легенды о том, как "Сталин приставил маленький карандашик и по нему спроектировали МИД" - объясняют москвовед, основатель проекта "Прогулки по Москве" Александр Усольцев и экскурсовод, блогер Светлана Килина.
Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости.

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Лучшие улицы мира по версии Time Out
Борис Ельцин: первый президент России
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться