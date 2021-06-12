"Сталин проезжал мимо и пробормотал "шпил…": это одна из версий, почему на здании МИДа появился шпиль (в первоначальном проекте его не было!). Для этого пришлось ломать уже построенные стены на нескольких этажах. Но может, Сталин и ни при чем?
Загадка шпиля на МИДе: прихоть Сталина или конкуренция с США
Как шпиль связан с конкуренцией с американскими небоскребами? И правда ли, что Хрущева просили его убрать? Насколько правдивы легенды о том, как "Сталин приставил маленький карандашик и по нему спроектировали МИД" - объясняют москвовед, основатель проекта "Прогулки по Москве" Александр Усольцев и экскурсовод, блогер Светлана Килина. Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам. Слушайте подкасты РИА Новости.
По случаю Дня России в Большом Кремлевском дворце проходит торжественная церемония вручения Госпремий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2020 год.