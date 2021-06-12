Загадка шпиля на МИДе: прихоть Сталина или конкуренция с США

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"Сталин проезжал мимо и пробормотал "шпил…": это одна из версий, почему на здании МИДа появился шпиль (в первоначальном проекте его не было!). Для этого пришлось ломать уже построенные стены на нескольких этажах. Но может, Сталин и ни при чем?