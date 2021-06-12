Трапш рассказал, что определяет Россию, как державу с независимым веским словом в мире

Радио Трапш рассказал, что определяет Россию, как державу с независимым веским словом в мире

Трапш отметил. что сейчас сложно определить конкретную роль России в мире, так как биполярного мира, когда СССР и США между собой конкурировали, уже нет.

"Мы же вышли из эпохи однополярного мира, когда однозначно доминировали Соединенные Штаты. Сейчас мы имеем дело с многополярным миром и в каждой конкретной международной ситуации складывается разная конфигурация, в которой могут быть разные лидеры. Россия в последние годы достигла достаточно весомых успехов в плане позиционирования себя, как региональной державы, претендующей на свое независимое веское слово в международных делах. С одной стороны, это определяется ее статусом, как державы ядерной с сохранением ее ядерного потенциала, определяется успешным преобразованием вооруженных сил, которые после кризисной ситуации 90-х годов, сейчас являются одними из современных в мире, что подтвердили и военные действия в мире, это определяется и достаточно жесткой позицией российской дипломатией в отстаивании российских интересов", - отметил Трапш.

Но, как заметил политолог, говорить о том, что есть только успехи, нельзя, так как устойчивых, влиятельных, значимых союзников у России на международной арене нет, а есть партнеры, с которыми отношения складываются не всегда стабильно.

"Партнерство с некоторыми из них, например, с Китаем, влечет за собой риски, которые не всегда можно просчитать. Когда говорят, что у России есть союзник в лице Белорусии. Но мы наблюдаем, что белорусский лидер не признал ни Абхазию, ни Южную Осетию. Но как союзник России он должен был это сделать. Или иногда преувеличенно трактуется значение таких структур, как ОДКБ, ШОС и других. На самом деле Россия там играет значимую роль, но сказать, что она однозначно управляет этими структурами в полной мере, тоже нельзя. Поэтому Россия сейчас находится в активной обороне, она сдерживает набор санкций, она пытается хранить те позиции, которые она контролирует в своем регионе и показать, что она в отдельных случаях может претендовать на что-то большее. Как, например, это было с Сирией, как это происходит с Центральной Африканской Республикой. То есть Россия стремится если уж не во все страны Азии, Африки и Латинской Америки, как СССР экспортировать свое влияние, то, по крайней мере, точечно, там, где есть серьезные экономические интересы – там она стремится утвердиться. И это важно для сегодняшнего внешне-политического курса", - сказал Николай Трапш.

По его мнению, у России сейчас среди приоритетных задач – преодоление технологического отставания, реструктуризация экономики, формирование нового пространства знания.

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