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"Правда тела". Калорийность: правда ли то, что написано на упаковке

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“В этой колбасе 14 граммов белка”: насколько то, что написано на упаковке - правда? Как пищевые технологи считают, сколько калорий в курице или яйце?

Радио
"Правда тела". Калорийность: правда ли то, что написано на упаковке

Разбираемся, откуда берутся цифры на этикетках, правда ли у сырой и вареной картошки разная калорийность, и почему польза тростникового сахара - это миф.

Возможно ли посчитать калорийность готового блюда? И почему яблоки даже одного сорта могут различаться по количеству калорий? Объясняет химик, пищевой технолог, флейворист, популяризатор науки Сергей Белков.

01:10 Кто и как считает калорийность блюда
03:40 “Разные по сорту яйца - а заявлена одна калорийность”?
04:44 Какова реальная погрешность к тому, что заявлено на упаковке?
07:03 Как технологи понимают, сколько белка в продукте
08:25 “Люди почему-то считают, что тростниковый сахар менее калорийный”
09:48 “Если в колбасе написано 12 г белка - нет гарантии, что там не будет 14”
12:49 Есть ли способ посчитать калорийность готового блюда
15:58 Где самые точные данные по калорийности блюд

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