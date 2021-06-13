22:22 13 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.68
  • EUR87.33
Поиск
Подкаст ЯсноПонятно
© Sputnik

Вписки, хейтеры, веселье: как организовать музыкальный фестиваль?

Радио
Получить короткую ссылку
12 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/1e/1032523012.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210613/1032609779/Vpiski-kheytery-vesele-kak-organizovat-muzykalnyy-festival.html

Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.

Радио
Вписки, хейтеры, веселье: как организовать музыкальный фестиваль?

Как делают музыкальные фестивали с нуля? Что самое нервное при организации мероприятия в пандемию? Сложно ли сейчас привезти в Россию иностранного артиста? Как составляется фестивальный лайн-ап? Что такое "вписки" на мероприятиях и насколько они вредны для организаторов? Почему в России невозможно создать фестиваль, где будут только суперзвезды?

Генеральный продюсер фестиваля STEREOLETO Илья Бортнюк — об организации, трудностях из-за коронавирусной пандемии, частых фестивальных форс-мажорах и хейтерах.

Слушайте подкасты РИА Новости.

 

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Огненный выходной: тушение пожара на кондитерской фабрике в Сухуме
Несладкая судьба: как тушили пожар на бывшей кондитерской фабрике в Сухуме
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться