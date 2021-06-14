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Иммунолог рассказал о большой путанице в эффективности вакцин от COVID

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1084)
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Российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил разницу в показателях эффективности вакцин от коронавируса у разных производителей.

Радио
Иммунолог рассказал о большой путанице в эффективности вакцин от COVID

Действительно, существует очень большая путаница в понимании эффективности прививок, и ей, кстати, пользуются, в том числе и разработчики вакцинных препаратов, отметил эксперт в подкасте радио Sputnik. 

"Есть так называемая иммунологическая эффективность. Это, строго говоря, не эффективность, а иммуногенность. То есть у какого количества людей выработались антитела после вакцинации через месяц ― полтора. По ЭпиВакКороне или по КовиВаку они показывали 100% в исследовании, потом оказалось, что меньше. Но это не та же самая эффективность, которая показана в исследованиях тех же AstraZeneca, Johnson & Johnson, Спутник V, Moderna, Pfizer ― там показана клиническая эффективность", - рассказал Крючков.

При определении клинической эффективности препарата оценивается наступление любого заболевания. Не инфекции SARS-COV2, а именно заболевания COVID-19, когда у человека есть какие-то проявления болезни, подчеркнул специалист.

"Заражение не равно заболеванию, потому что больше людей заражается. Почему мы и говорим, что, скорее всего, заразиться реально после вакцинации. Да, вероятность заразиться после вакцины заметно снижается, но не на 90%. Там значительно меньше снижение", ― пояснил иммунолог.

Показатель в 92-94% эффективности для "Спутник V" означает, что настолько снижается вероятность заболеть любой формой COVID-19 – легкой, средней или тяжелой, сказал Крючков.

"И есть еще одна эффективность – от тяжелых форм. Например, у AstraZeneca был провал в Южной Африке, где новые южноафриканские штаммы. Они (производители препарата) показали, что у них реальная краткосрочная эффективность составляет чуть ли не 20%. Не 95, а всего 20. Но при этом было показано, что в отношении тяжелых и среднетяжелых форм, требующих госпитализации, и в отношении смертей эффективность все равно очень высокая. То есть люди заражаются, заболевают и даже с большей вероятностью, но при этом не тяжело", - рассказал Крючков.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1084)

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