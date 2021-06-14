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Зантария о донорстве крови: своим примером стараюсь показать людям, что это нестрашно

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210614/1032620324/Zantariya-o-donorstve-krovi-svoim-primerom-starayus-pokazat-lyudyam-chto-eto-nestrashno.html

14 июня Всемирный день донора крови. Ярна Зантария в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, почему решила стать донором крови и о необходимости разъяснительной работы для того, чтобы запасов крови было достаточно в экстренных случаях.

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Зантария о донорстве крови: своим примером стараюсь показать людям, что это не страшно

Всемирный день донора крови ежегодно отмечается во всем мире 14 июня. Дата приурочена ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера (1868-1943), удостоенного в 1930 году Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови у человека.

Всемирный день донора крови призван повысить осведомленность всего мира о потребностях в безопасной крови и ее продуктах для переливания и о важности безвозмездного добровольного донорства крови для национальных систем здравоохранения.

"Впервые о донорстве я услышала от нашего безвременно ушедшего товарища Константина Васильева. Мы с ним являлись соучредителями молодежного объединения "Открытая ладонь", которая и сегодня занимается донорскими акциями… Подвигла меня (стать донором - прим.) актуальность донорства в Абхазии. Несмотря на то, что у нас маленькая страна, необходимость в крови для конкретных реципиентов очень большая. Сегодня необходимы площадки для того, чтобы объяснять подросткам, для чего нужно донорство, как это происходит, кому можно и кому нельзя сдавать кровь. Я всегда стараюсь своим примером показывать людям, что это нестрашно", - сказала Зантария.

По ее мнению, необходимо вести разъяснительную работу в вопросе донорства крови, особенно среди молодежи.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.

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