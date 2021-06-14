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Кобахия: блог, он как холодильник, если пустой, то раздражает

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210614/1032621080/Kobakhiya-blog-on-kak-kholodilnik-esli-pustoy-to-razdrazhaet.html

Общественный деятель Батал Кобахия рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия как стал блогером, и на что "спровоцировало" его это увлечение.

Радио
Кобахия: блог, он как холодильник, если пустой, то раздражает

По признанию общественного деятеля Батала Кобахия блогером он стал совершенно случайно более 15 лет тому назад , в тот период, когда, по его словам,  было мало информации в официальных источниках.

"...Я люблю, как бы, через сито пропускать любую информацию и по одному и тому же событию читаю разные источники. Я попал на LiveJournal ( блог-платформа для ведения онлайн- дневников, а также отдельный персональный блог, размещённый на этой платформе – пимеч.)). Там были очень крутые блогеры… Сейчас он можно сказать умер, но еще существует (LiveJournal). Он монетизировался. Тогда, когда я был, он был в свободном плавании. И блог меня заставлял писать, то есть, он, как холодильник, если пустой, то он тебя раздражает. Надо было каждый день что-то писать. Придумывать новости я не собирался,  я писал то, как воспринимаю жизнь, о войне, о семье, о нравах. Блог стал интересным и его стали читать. Раз в неделю периодически попадал в топ Яндекса, а иногда попадал в сотню блогеров. Ко мне в день заходили от 5 до 10 тысяч человек… У меня собралась масса постов в несколько книг, которые я никак не могу отредактировать. Это собственно  и спровоцировало меня на публицистику", - рассказал Кобахия.

Блогер - человек, который самостоятельно ведет и администрирует свой интернет-дневник, где регулярно рассказывает о событиях своей жизни, делится фотографиями, выражает свои мысли, высказывает мнение по некоторым насущным на его взгляд проблемам.

Первый Международный день блогера состоялся 14 июня 2004 года. А 14 июня 2007 года, в третью годовщину Дня блогера, каждый пользователь всемирной сети, имея свой собственный блог, опубликовал в нем короткое сообщение о солидарности между всеми блогерами.

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