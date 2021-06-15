Дбар о стрельбе в Пицунде: ситуацию не изменить, если не будет реальных сроков

Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал, как можно переломить ситуацию в стране в вопросе незаконного хранения и ношения оружия.

Радио Дбар о стрельбе в Пицунде: ситуацию сложно изменить, пока нет реальных сроков за ношение оружия

Минувшей ночью гражданин Абхазии в "Самшитовой роще" в Пицунде открыл стрельбу по посетителям гостиничного кафе.

Ситуацию с незаконным ношением оружия в республике прокомментировал министр внутренних дел Дмитрий Дбар.

"Уже завтра мы отправим в Кабинет министров республики на рассмотрение законопроект об ужесточении наказания за незаконное ношение, хранение огнестрельного оружия. В данный момент данная статья предусматривает до трех лет лишения свободы, что является нетяжким преступлением. И поэтому все задерживаемые не отбывают реальный срок, в основном выходят под подписку о невыезде. МВД считает, что если не будет реальных сроков за незаконное ношение оружия, то ситуацию будет сложно изменить. Поэтому уже завтра законопроект будет в Кабинете министров", - сказал Дмитрий Дбар.

Министр внутренних дел сообщил, что за небольшой период времени в Абхазии было изъято более ста единиц огнестрельного оружия. Каждый день в республике изымается от трех до десяти единиц огнестрельного оружия. Люди, зная, что наказания за это не последует, продолжают носить оружие.

"Мы считаем, что данную меру нужно ужесточить. Если будет ужесточение закона, то мы собьем эту тенденцию", - отметил Дбар.

Телефонное сообщение о том, что в ресторане "Апсны" при пансионате "Самшитовая роща" произошли выстрелы, поступило в дежурную часть отдела милиции Пицунды примерно в 00:20 15 июня.

Опергруппа, выехавшая на место происшествия, установила, что стрелял гражданин Абхазии Пилия Дмитрий Викторович, 1978 года рождения, уроженец и житель села Лыхны Гудаутского района, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Согласно данным МВД, в результате возникшей ссоры с гражданами России, 1985 года рождения, Филояном А. А. и Салимгариевым Т. Н., Пилия произвел выстрелы из пистолета неустановленного образца и нанес первому три огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обоих ног, а второму шесть огнестрельных ранений в область левой ноги и таза.

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