Кокоскир о журналистике: удивительная профессия, которая обогатила мою жизнь

О том, как преподаватель русского языка пришел в журналистику, о главных качествах, которыми должен обладать журналист и об эпизоде, который заставил содрогнуться и остался в памяти навсегда, в свой юбилей в эфире радио Sputnik рассказала журналист Манана Кокоскир.

Радио Кокоскир о журналистике: удивительная профессия, которая обогатила мою жизнь

Известный абхазский журналист, автор многих документальных фильмов, научный сотрудник АбИГИ имени Д. Гулиа Анаук Абхазии Манана Кокоскир 15 июня отмечает свой 60-летний юбилей.

В беседе на радио Sputnik Манана Кокоскир призналась, что не выбирала журналистику как профессию. Филолог по образованию она проработала 12 лет в русской школе. В журналистику пришла во время Отечественной войны народа Абхазии.

"Почти 30 лет я в журналистике и нисколько не жалею, считаю, что такая перемена профессии очень сильно обогатила мою жизнь. Журналистика – удивительная профессия, потому что всегда идет соприкосновение с людьми разных профессий. Как правило, мне попадаются очень интересные личности: художники, писатели, археологи, политики, историки, со всеми хочется держать уровень и для этого должно быть общее образование, чтобы ты мог общаться с ними на их языке, и в этом плане наша профессия мне очень нравится. Я принадлежу к числу счастливых людей, кому нравится своя профессия, я даже не представляю, в какой еще я могла бы реализоваться как не в журналистике", - рассказала Кокоскир.

Манана Кокоскир в беседе на радио рассказала о том, как православие изменило ее, об эпизоде на съемочной площадке, который остался навсегда в памяти.

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