20:17 15 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.83
  • EUR87.21
Поиск
Манана Кокоскир
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кокоскир о журналистике: удивительная профессия, которая обогатила мою жизнь

Радио
Получить короткую ссылку
6620
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/0f/1032626666.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210615/1032626373/Kokoskir-o-zhurnalistike-udivitelnaya-professiya-kotoraya-obogatila-moyu-zhizn.html

О том, как преподаватель русского языка пришел в журналистику, о главных качествах, которыми должен обладать журналист и об эпизоде, который заставил содрогнуться и остался в памяти навсегда, в свой юбилей в эфире радио Sputnik рассказала журналист Манана Кокоскир.

Радио
Кокоскир о журналистике: удивительная профессия, которая обогатила мою жизнь

Известный абхазский журналист, автор многих документальных фильмов, научный сотрудник АбИГИ имени Д. Гулиа Анаук Абхазии Манана Кокоскир 15 июня отмечает свой 60-летний юбилей.    

В беседе на радио Sputnik Манана Кокоскир призналась, что не выбирала журналистику как профессию. Филолог по образованию она проработала 12 лет в русской школе. В журналистику пришла во время Отечественной войны народа Абхазии.  

"Почти 30 лет я в журналистике и нисколько не жалею, считаю, что такая перемена профессии очень сильно обогатила мою жизнь. Журналистика – удивительная профессия, потому что всегда идет соприкосновение с людьми разных профессий. Как правило, мне попадаются очень интересные личности: художники, писатели, археологи, политики, историки, со всеми хочется держать уровень и для этого должно быть общее образование, чтобы ты мог общаться с ними на их языке, и в этом плане наша профессия мне очень нравится. Я принадлежу к числу счастливых людей, кому нравится своя профессия, я даже не представляю, в какой еще я могла бы реализоваться как не в журналистике", - рассказала Кокоскир.        

Манана Кокоскир в беседе на радио рассказала о том, как православие изменило ее, об эпизоде на съемочной площадке, который остался навсегда в памяти.  

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.  

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Футбольные болельщики ЕВРО-2020 со всего мира
"Кипит работа": на вилле Ла Гранж в Женеве готовятся к саммиту Путина и Байдена
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться