Ахба рассказала, когда в Абхазии установится по-летнему удушливая жара

Радио Ахба рассказала, когда в Абхазии установится по-летнему удушливая жара

По ее словам, в ночь с 16 на 17 июня в республике ожидается переменная облачность и кратковременные осадки с грозой. После 21 июня, дня летнего солнцестояния, влияние солнца усилится, угол падения солнечных лучей будет еще выше и установится устойчивая погода. Будет сохраняться преимущественно малооблачная, жаркая, удушливая погода.

"До конца месяца будет сохраняться этот циклон. Со второй половины июня мы ощутим активность бризовых процессов, скорость ветра будет от 2 до 7 метров в секунду. Ночные температуры воздуха от 15 до 20, в отдельные дни даже чуть выше. Дневные температуры в среднем отмечаем 23-28 градусов, но максимальные могут быть до 32 градусов. К концу июня температура морской воды должна быть 20-22 градуса. 22 градуса – это температура для открытия купального сезона", - рассказала Ахба.

Забегая вперед, Лариса Ахба отметила, что июль в Абхазии предстоит жаркий.