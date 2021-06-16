Данилов: членство Грузии и Украины в НАТО отодвигается на далекую перспективу

Радио Данилов: членство Грузии и Украины в НАТО отодвигается на далекую перспективу

Итоги саммита НАТО во время онлайн-конференции в ММПЦ МИА Россия подвел заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов.

В частности, он оценил перспективы вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс.

"Вопрос этот сложный, и он звучал достаточно остро в преддверии саммита. И, конечно, речь шла о том, будут ли даны сигналы со стороны НАТО по поводу принятия новых стран-членов, будь то Грузия или Украина. На сегодняшний день, как мне показалось, в НАТО решили эту проблему не педалировать. Все говорит о том, что ничего нового не произошло. Наоборот, скорее, напротив. Было заявлено, что да, мы поддерживаем Грузию и Украину, совершенно очевидно. Но были повторены слова, что свободные нации могут присоединяться к свободным альянсам, НАТО это понимает, у России права вето нет. И НАТО будет делать все для укрепления и развития партнерства с этими странами и продвижения в них реформ, которые будут приближать их к НАТО. С учетом оценки того, как с реформами обстоит дело в Грузии и Украине, их членство отодвигается на отдаленную перспективу. Поэтому я бы не стал сейчас говорить, что этот вопрос стоит остро", - отметил Данилов.

Он также считает, что генеральный секретарь НАТО в своих выступлениях размытыми формулировками уходил от ответа о перспективе членства Украины и Грузии.