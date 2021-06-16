Такие обстоятельство: Хагба и Аристава о евразийской интеграции Абхазии

Радио Такие обстоятельство: Хагба и Аристава о евразийской интеграции Абхазии

На недавней пресс-конференции, организованной международным агентством Sputnik, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, в частности, отметил, что развитие отношений между странами на основе гармонизации законодательств двух государств позволит сблизить нормы и стандарты, существующие сегодня в Абхазии, с параметрами Евразийского экономического Союза. О том, каковы перспективы этого вопроса, в эфире радио Sputnik рассказали политолог Беслан Хагба и экономист Ахра Аристава.

По мнению Аристава, данная тема в стратегическом планировании для народа Абхазии и самого государства является главной темой. Он напомнили, что в подписанном в 2014 году Договоре о стратегическом партнерстве с Россией главной целью указано вхождение Абхазии в Евразийский союз.

Что с политической точки зрения даст Абхазии вступление в Евразийский союз, рассказал Хагба.

"Полноценное наше участие в Евразийском союзе невозможно в силу того, что Абхазия только частично признанная страна. Когда говорят о межстрановых государственных интеграциях, страна должна быть полноценно признанной членами евразийского экономического сообщества. Другое дело, это может быть полезно в будущем. Но при содействии России в некоторых проектах участие вполне возможно. Перед нашим политическим руководством стоит проблема, чтобы в ближайшем будущем сделать шаги в плане признания, может быть, со стороны близких союзников Российской Федерации. Хотя бы со стороны такой республики, как Беларусь. Но, к сожалению, я не верю, что в ближайшее время это произойдет. Отсюда и преграды", - отметил политолог.

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