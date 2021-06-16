Матосян и Басария о том, почему в Абхазии не платят за услуги ЖКХ и как людей заставить

Своим мнением о том, как заставить граждан Абхазии платить за услуги ЖКХ, какова роль государства в данном вопросе, в эфире радио Sputnik Абхазия поделились бывший руководитель Жилуправления Сухума Сергей Матосян и юрист Олег Басария.

Радио Такие обстоятельства: Матосян и Басария о проблемах жилищного фонда

Жилищный фонд Абхазии стареет, информации о том, что в ближайшее время планируют капремонт многоквартирных домов, нет, жильцы неохотно платят за коммунальные услуги, а у государства нет средств на ремонт. Что делать в этой ситуации, как обязать граждан платить, рассказали бывший руководитель жилуправления Сухума Сергей Матосян и юрист Олег Басария.

По мнению Матосяна, если что-то происходит в государстве, ответственность несет само государство.

"Мы говорим о законе. То есть человек обязан платить, но этого не происходит. Жилищные тарифа смехотворны, но при этом большинство населения не оплачивает их. Почему? Значит, не работает государство. Значит, государство не смогло заставить. Не работает закон", - отметил Сергей Матосян.

Юрист Басария считает, что государственные органы должны слаженно и эффективно работать.

"Государственный орган должен определять наличие задолженности и по каким платежам. Следующие государственные органы принуждения – это прокуратура и суды, куда должна передаваться эта информация. Они должны обрабатывать эту информацию, кто не платит, по каким причинам. Суды должны принимать решения. И у нас, в конечно итоге, есть Служба судебных исполнителей, которая должна исполнять эти решения по взысканию недоимок с граждан республики. Целый ряд этих госструктур должен слаженно работать. Только в таком случае будет какой-то эффект. Говорить, на каком уровне сегодня провисает ситуация, сложно", - сказал Олег Басария.

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