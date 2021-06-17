Политолог: появление второй геополитической силы на Кавказе чревато войной

По мнению российского политолога Виталия Третьякова, новая война на Южном Кавказе не обойдется без реального вовлечения третьих стран.

Радио Политолог: появление второй геополитической силы на Кавказе чревато войной

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха не урегулирован. Его переход в стадию вооруженных столкновений в прошлом году показал, что мирного решения нет. Об этом сказал в эфире Sputnik Армения российский политолог Виталий Третьяков.

По его словам, Россия крайне не заинтересована в том, чтобы в данном регионе вновь вспыхнули боевые действия. С другой стороны, определенный дискомфорт доставляет и перманентная напряженность.

"Россия, естественно, выступает за замораживание конфликта, за переговоры и компромиссы. С другой стороны, понятно, что за Южный Кавказ разгорается геополитическая борьба. В перспективе это противостояние может перекинуться на Северный Кавказ, а это уже собственно российская территория", - отметил Третьяков в эфире Sputnik Армения.

Он опасается, что гипотетический новый конфликт на Южном Кавказе приведет к вовлечению третьих стран. А это уже не в интересах России.

По мнению Третьякова, Кавказ – это территория, которую должен контролировать один геополитический центр силы. Появление второй силы так или иначе приводит к войне.