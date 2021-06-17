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Турбаза: Багателия и Кубрава о турах по заброшенным объектам в Абхазии

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210617/1032639099/Turbaza-Bagateliya-i-Kubrava-o-turakh-po-zabroshennym-obektam-v-Abkhazii.html

Насколько популярны туры по заброшенным объектам, как обеспечить при этом безопасность и извлечь из этого пользу, в эфире радио Sputnik рассказали экскурсовод Баграт Багателия и председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Беслан Кубрава.

Радио
Турбаза: Багателия и Кубрава о турах по заброшенным объектам в Абхазии

Экскурсовод Баграт Багателия в беседе на радио отметил, что в последние годы туристический поток в восточную часть Абхазии увеличивается. По его словам, и раньше были люди, интересовавшиеся заброшенными зданиями, но их было не так много, сейчас же наблюдается большой поток, даже в апреле, когда в Абхазии практически не бывает экскурсантов, был высокий спрос увидеть заброшенный поселок в Ткуарчале, Акармару.

"Они ездят туда посмотрят не только природу, но и на заброшенные здания. Сейчас сильно развивается индустриальный туризм и урбанизм. Акармара весьма необычна, живописное место и к тому же заброшенные здания, вот, что тянет туда туристов. А что касается безопасности, то я стараюсь внутрь глубоко в задание туристов не пускать, мы прогуливаемся по участку, вокруг которого стоят красивые заброшенные здания и первозданная природа", - рассказал Багателия.           

Председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Беслан Кубрава высказал мнение, как использовать интерес туристов к нефункционирующим объектам, рассказал также о безопасности.  

"Я бы предпочел, чтобы все эти объекты были ухоженными и восстановленными, но обстоятельства сложились так, что у государства нет возможности восстановить все то, что было разрушено войной. Но государство должно давать возможность гражданам зарабатывать деньги здесь и сейчас, только в установленном порядке, зарегистрироваться и зарабатывать. Я считаю, что государство должно помогать такому человеку и не строить ему препоны, если такая деятельность не запрещена действующим законодательством", - отметил Кубрава.  

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

 

 

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