Панарин о визите президента России в Швейцарию: Путин был в ударе

Радио Панарин о визите президента России в Швейцарию: Путин был в ударе

Состоявшийся накануне визит президента России Владимира Путина в Швейцарию, где он провел переговоры с президентом США Джо Байденом, а также встретился с президентом Швейцарии, в совокупности можно оценить как успешный, отметил политический эксперт на своем youtube-канале.

"Личные переговоры Путина и Байдена шли на 40 минут больше запланированного времени. Стороны договорились о возврате послов, начать диалог о стратегической стабильности. Замминистра иностранных дел России уже объявил, что в ближайшее время будут сформированы рабочие группы и начнется этот диалог. Договорились по проблематике кибербезопасности, и по Украине, в том числе была достигнута договоренность, об этом на пресс-конференции сказали и Путин, и Байден о том, что Украина должна выполнять Минские соглашения", ― отметил Панарин.

Тем временем Дональд Трамп дал интервью Fox News, в котором оценил состоявшиеся переговоры как "победу России", рассказал Панарин. "США ничего не получили от этого саммита, а Россия получила дивиденды. Но в целом Трамп заявил, что выступает за позитивные отношения с Россией, в том числе экономические", процитировал эксперт.

По мнению профессора, итоги переговоров еще будут оцениваться системно, однако уже можно сказать, что "державная команда вокруг президента России смогла преодолеть сопротивление внутренних и внешних либералов и клинтонитов, и курс державного прагматизма победил", подытожил Панарин.