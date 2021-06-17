Sputnik Аԥсны / Abkhaz
Мобильная версия
Все сайты
21:59
17 Июня 2021
Главное
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
Репатриация
Интервью
Колумнисты
Аналитика
Такие обстоятельства
Гражданин и начальник
Дополнительное время
Лонгриды
Опросы
Тесты
Фото
Видео
Видеоклуб
Инфографика
3д-панорамы
Анонсы
О пресс-центре
Видео из пресс-центра
Фото из пресс-центра
Пресс-релизы
Абхазия
рус
аԥс
Прямой эфир
USD
72.50
EUR
86.70
Поиск
Загрузка...
Орбита Sputnik
SPUTNIK Южная Осетия
Президент Южной Осетии поручил в течение месяца провести полную инвентаризацию земель
SPUTNIK Азербайджан
Диверсия на границе: задержан армянский военнослужащий
SPUTNIK Армения
МО Армении опровергло сообщение Азербайджана о задержании "диверсанта"
SPUTNIK Казахстан
Вызвать в суд Токаева в качестве свидетеля потребовал адвокат Биртанова
SPUTNIK Кыргызстан
Оплата за проезд в Бишкеке должна быть полностью безналичной — Марипов
SPUTNIK Беларусь
ЕС и США рассчитывают, что Минск разрешит вернуться высланным дипломатам
SPUTNIK Латвия
Еврокомиссия разрешила прививать детей от 12 лет вакциной Pfizer
SPUTNIK Литва
В Литве выявили более 1,2 тысячи новых случаев COVID-19
SPUTNIK Молдова
ЦИК Молдовы изменил решение о числе избирательных участков за границей
SPUTNIK Таджикистан
Жириновский объяснил недовольство песней Манижи на Евровидение - 2021
SPUTNIK Узбекистан
Белорусский МАЗ организует в Узбекистане сборочное производство
SPUTNIK Беларусь
ЕС и США рассчитывают, что Минск разрешит вернуться высланным дипломатам
SPUTNIK Южная Осетия
Президент Южной Осетии поручил в течение месяца провести полную инвентаризацию земель
SPUTNIK Азербайджан
Диверсия на границе: задержан армянский военнослужащий
SPUTNIK Армения
МО Армении опровергло сообщение Азербайджана о задержании "диверсанта"
Колумнисты
Ирина Алкснис
Запад и COVID-19 преподали России очередной урок демократии
Петр Акопов
Саммит обманутых американских надежд
Алексей Ломия
Империя детства: почему до сих пор тепло вспоминаю "Артек"
Петр Акопов
Результат известен заранее: чего не случится после женевского саммита
Новости
Самое читаемое
Свежее
21:30
Штрафы и конфискация: меры по борьбе с майнингом обсудили в правительстве Абхазии
21:00
Многообещающее начало: как изменится мировая политика после встречи Путина и Байдена
20:30
Гражданам Абхазии изменили условия нахождения на территории России
19:30
Озган: потребление электроэнергии растет, поступление платежей снижается
18:45
Лабораторная работа: в РУСДРАМе приступили к новому проекту
Все новости
Мужчина открыл стрельбу по туристам в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде
48957
Стали известны подробности стрельбы в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде
26014
Друг пострадавших в Пицунде туристов рассказал детали происшествия
19972
Дирекция "Самшитовой рощи" призвала не накалять ситуацию из-за стрельбы в Пицунде
16105
Милиция установила личность стрелявшего в пансионате "Самшитовая роща"
8219
Все новости
Мультимедиа
Фото
Видео
Инфографика
Как "пришить" старушку: премьера "Дорогой Памелы" в Абхазском драмтеатре
Режим ЧС: Керчь затопило из-за сильных ливней
График выплат российских пенсий в Абхазии: июнь
Соцсети
Facebook
Twitter
Vkontakte
Sputnikabkhazia
@sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik
Подписаться
Отказаться