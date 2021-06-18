Алания о проекте "Сухумский модерн": приятно удивлена откликом молодежи

Радио Алания о проекте "Сухумский модерн": приятно удивлена откликом молодежи

10 июня в рамках проекта "Сухумский модерн" в бывшем особняке Вильгельмины Дундер открылась выставка, посвященная старинным зданиям столицы. В рамках проекта проходят творческие вечера, показы документального и художественного кино, которые пронизаны модерном, лекции и экскурсии. Выставка будет работать до 23 июня.

Заведующая отделом естественной истории Абхазского государственного музея, куратор выставки Таисия Алания в эфире радио Sputnik оценила проект и то, насколько активно откликнулась на него общественность столицы.

"Я неофициальный куратор этой выставки, просто почувствовала необходимость, что нужна поддержка молодым для воплощения их идеи в жизнь. А идея интересная и необходимая для большего понимания значимости объектов культурного наследия… Очень многие памятники настолько преобразились, что узнать их сегодня практически невозможно. Иногда ищешь какой-то объект, держишь в руках фотографию времени его благополучного существования, а найти невозможно, настолько он изменился", - заметила Алания.

Говоря об отношении горожан к выставке "Сухумский модерн", Таисия Алания отметила, что приятно удивлена.

"Я, конечно, очень приятно удивлена, потому что большое количество молодых людей откликнулось на проведение этой выставки. Я видела каждый день молодых людей, которые волонтерами приходили убирать, принимали активное участие в подготовительной работе. И я вижу, что каждый вечер действительно собирается много молодых людей, которым интересно, хотят что-то услышать, узнать, увидеть. Многие для себя как бы заново открыли город, отдельные уголки города. Приятно наблюдать и осознавать, что работа проводится не напрасно", - сказала Алания.

Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.

Проект "Сухумский модерн", призванный привлечь внимание к памятникам историко-архитектурного наследия столицы, организовали молодые архитекторы Сабина Агрба и Лана Чхинджерия, которые работают в департаменте охраны историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии. Проект осуществляется при поддержке "Абхазского общественного фонда развития "Амшра".