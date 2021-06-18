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Данилов: НАТО активизируется во всех направлениях международной политики

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По словам представителя Института Европы, НАТО подтверждает свою решимость действовать эффективно в различных областях.

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Данилов: НАТО активизируется во всех направлениях международной политики

Североатлантический альянс заявляет о себе как о глобальной организации, при этом само слово "глобальный" не употребляется ни в текстах, ни в официальных выступлениях. Такое мнение высказал во время онлайн-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" завотделом европейской безопасности Института Европы Российской академии наук Дмитрий Данилов.

"В чем эта глобальная роль? В первую очередь речь идет о функциональной перестройке НАТО, то есть НАТО подтверждает свою решимость действовать эффективно в различных областях, прежде всего в сфере киберпространства, космическом пространстве. Но не только. Речь идет еще и о том, и это намного более серьезно, что в документах НАТО зафиксировано общее согласие стран-участниц о том, что НАТО будет теперь адресоваться ко всем вопросам безопасности", ― отметил эксперт.
По его словам, речь идет о конкретной формуле: страны-участницы подписываются под тем, что они готовы обращаться ко всем вызовам безопасности и отвечать на них практически.

"Теперь вся тематика, связанная с безопасностью, а это практически все важнейшие направления современной международной политики, является предметом активности НАТО", - сказал Данилов.

В качестве примера он привел недавние дискуссии о том, есть ли место НАТО в Арктике. Теперь вопрос ставится иначе: когда НАТО заявит о своих интересах в Арктике.

Завотделом европейской безопасности Института Европы подчеркнул, что НАТО действительно становится глобальной организацией, и это функциональная глобализация.

 

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