Шамба о стрельбе в Пицунде: последняя капля, нужны серьезные меры

Глава Совбеза Абхазии Сергей Шамба в эфире радио Sputnik рассказал, какая работа ведется в республике по улучшению криминогенной ситуации.

Радио Шамба о стрельбе в Пицунде: последняя капля, нужны серьезные меры

В ночь с 14 на 15 июня в кафе "Апсны" при пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде гражданин Абхазии Дмитрий Пилия в результате возникшей ссоры с отдыхавшими в заведении туристами, Филояном А. А. и Салимгариевым Т. Н., открыл по ним стрельбу.

Пострадавших доставили в Гагрскую ЦРБ и после оказания первичной помощи вывезли в Россию.

"То, что произошло в Пицунде - это последняя капля. Нужно принимать серьезные меры, чтобы криминогенная ситуация в Абхазии вошла в контролируемое русло. Я не хочу сказать, что сейчас ситуация неконтролируемая. Сейчас все лучше, чем было раньше – значительно уменьшились похищения, убийства, преступления тяжелого характера. Наша задача – обеспечить внутреннюю безопасность нашей страны, на что мы хотим направить основные силы", - сказал Шамба.

Шамба также считает, что необходимо быть справедливыми, так как подобные случаи происходят везде, во всех странах, куда приезжают туристы.

"У нас не такая страшная ситуация, как это некоторые себе представляют, но мы хотим, чтобы она была гораздо лучше", - подчеркнул глава Совбеза.

Рабочая группа в составе представителей МВД, СГБ, Генрокуратуры, Верховного суда и Парламента готовит поправки к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексу по части ужесточения наказания за незаконное хранение, ношение, перевоз оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Совета безопасности Абхазии и глава рабочей группы Сергей Шамба.

Президент Абхазии Аслан Бжания на совещании 15 июня дал указание усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов после стрельбы в Пицунде, где пострадали двое туристов из России.