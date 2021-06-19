"Страхи/Ошибки": боюсь не родить после 35 лет

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.

Радио "Страхи/Ошибки". Боюсь не родить после 35 лет

В нашей стране женщина после 30 лет часто слышит фразы типа "часики тикают" и псевдонаучные прогнозы, мол "не успеешь родить до 35, останешься бездетной". Постепенно это давление развивает даже в здоровой женщине настоящий страх. Имеет ли он сегодня медицинское обоснование или это всего лишь навязанный обществом стереотип, который давно устарел?

Разбираемся в страхе не родить после 35 лет вместе с кандидатом медицинских наук, врачом высшей квалификационной категории, акушером-гинекологом, врачом ультразвуковой диагностики Ириной Никифорович и клиническим и перинатальным психологом, руководителем психологической службы фонда "Свет в руках" Елизаветой Сухановой.

01:25 Разница в фактическом и биологическом возрасте женщины

05:50 В каком возрасте сегодня пишется "старородящая"?

06:36 Социальное ожидание общества и двойные стандарты

08:30 Отложенное родительство

14:45 Риски с точки зрения медицины

21:50 Есть ли у мужчин предубеждения по поводу позднего родительства?

25:40 Дорожная карта для тех, кто хочет завести ребенка после 35 лет

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