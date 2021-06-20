Дополнительное время: Манаргия и Когония о чемпионате Европы по футболу

Ведущие спортивной программы "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия Алхас Манаргия и Лаша Когония поговорили об атмосфере, фаворитах и прогнозах чемпионата Европы по футболу 2020.

Радио Дополнительное время: Манаргия и Когония о Чемпионате Европы по футболу

С 11 июня по 11 июля проходит финальный этап футбольного Евро-2020.

Чемпионат Европы открылся матчем Турция – Италия в Риме 11 июня 2021 года, а завершится финалом на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 11 июля. Чемпионат по футболу Евро-2020, перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

Россия на групповом этапе сыграла с Бельгией (12 июня) и Финляндией (16 июня) в Санкт-Петербурге, а также проведет матч с Данией (21 июня) в Копенгагене.

Матчи Евро-2020 принимают Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Амстердам, Бухарест, Лондон, Глазго, Бильбао, Дублин, Мюнхен, Будапешт.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова 12 июня провела матч со сборной Бельгии и уступила соперникам со счетом 0:3, 16 июня сыграла со сборной Финляндии и одержала победу со счетом 1:0, благодаря голу Алексея Миранчука в конце первого тайма.

Ведущие спортивной программы "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия Алхас Манаргия и Лаша Когония поговорили об атмосфере, фаворитах чемпионата Европы по футболу 2020.

Полная версия беседы в аудиофайле.