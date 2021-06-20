Кофе — оно, миндаль — она! Это нормально или нет?

"Роскошная отель", "свежая лосось", "высокий степень". Роды слов на протяжении истории трансформировались из мужского в женский, из женского в мужской, из мужского в средний.
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Некоторые слова (всеми любимый кофе) не определились с родом до сих пор. Рассказываем, как и почему меняется род слов.
"Роскошная отель", "свежая лосось", "высокий степень". Роды слов на протяжении истории трансформировались из мужского в женский, из женского в мужской, из мужского в средний.
Слушайте подкасты РИА Новости.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 21 по 27 июня.
В День медицинского работника Sputnik публикует интервью с абхазским неврологом – о работе в ковидном госпитале в Москве, 50 пациентах в день и полученных медалях.
Ежегодно в третье воскресенье июня в Абхазии и России отмечают День медицинского работника, в этом году праздник пришелся на 20 июня.
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