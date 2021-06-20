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Кофе — оно, миндаль — она! Это нормально или нет?

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Некоторые слова (всеми любимый кофе) не определились с родом до сих пор. Рассказываем, как и почему меняется род слов.

Радио
Кофе — оно, миндаль — она! Это нормально или нет?

"Роскошная отель", "свежая лосось", "высокий степень". Роды слов на протяжении истории трансформировались из мужского в женский, из женского в мужской, из мужского в средний. 

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Темы:
Подкасты РИА (547)

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