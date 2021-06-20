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Клеин о желании работать в красной зоне ковид-госпиталя: если не я, то кто

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210620/1032648754/Klein-o-zhelanii-rabotat-v-krasnoy-zone-kovid-gospitalya-esli-ne-ya-to-kto-.html

Выпускник сухумского медколледжа, специалист по ЛФК Дмитрий Клеин в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как ему удается совмещать работу в инфекционной больнице и занятия спортивной медициной.

Радио
Клеин о желании работать в красной зоне ковид-госпиталя: если не я, то кто

Дмитрий Клеин – факультета "Адаптивная физическая культура" АГУ, освоил профессию инструктора ЛФК, оказывает помощь людям, которые страдают болезнями позвоночника. Но на этом решил не останавливаться и поступил в Сухумский медколледж, где получил фельдшерское образование. Все это для того, как сам он говорит, чтобы оказывать более квалифицированную помощь своим пациентам.

Дмитрий по собственной инициативе пошел работать в красную зону Гудаутского ковидного госпиталя, он признается, что было тяжело.

"Это и защитные индивидуальные костюмы, и жара, и непривычный ненормированный график дежурства. Мы дежурили каждые 3 часа по группам. Усталость была, конечно. Но если оставить работу, если не я, то кто будет помогать заболевшим?", - отметил медик.

Он считает, что сегодня профессия медика в Абхазии востребована, но специалистов не хватает.

"Есть куда развиваться медицине. Главное, чтобы у людей было желание", - считает Клеин.

Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.

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