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Пианист Яковлев об абхазских зрителях: большой сюрприз

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Sputnik Абхазия
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Пианист Александр Яковлев после концерта и мастер-класса, проведенных в Сухуме, рассказал на радио Sputnik Абхазия, каковы их шансы на участие в международном ежегодном музыкальном фестивале "Grand Piano in Palace".

Радио
Пианист Яковлев об абхазских зрителях: большой сюрприз

Мастер-класс известного российского пианиста Александра Яковлева состоялся в Абхазии в пятницу 18 июня.

17 июня Яковлев впервые дал концерт в абхазской Госфилармонии.

"Я впервые выступаю в Абхазии. Для меня это очень лестно, приятно, потому что с самого детства я бывал в Абхазии, мои родители вывозили меня отдыхать. Здесь есть потрясающая филармония, замечательные артисты с мировым именем. Все знают, какая здесь великолепная вокальная школа. Я выступил в Абхазской филармонии, познакомился с публикой. Для артиста можно даже не смотреть, а чувствовать внимание, с которым публика внемлет классической музыке. И для меня было большое удивление, большой сюрприз, как люди слушают классическую музыку. Я почувствовал, что действительно концерт был долгожданный. Я знаю, что долго не было выступлений классических артистов в филармонии. И люди слушали, затаив дыхание. Я не скрою, что мне это льстило", - рассказал Яковлев.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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