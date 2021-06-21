Лолуа об усилении наказания за незаконное оружие: надо понимать опасность обществу

Депутат Парламента Абхазии, экс-министр внутренних дел, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Рауль Лолуа в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как нужно ужесточать законодательство, чтобы минимизировать преступления, связанные с хранением и ношением оружия.

Радио Лолуа об ужесточении наказания за владение оружием: главное понимать, есть ли опасность обществу

Случай с ранением российских туристов жителем Абхазии говорит о том, что эта проблема в стране системная, которая длится многие годы, считает Лолуа.

"Но мы с этим боремся – и мы когда работали, и сейчас в этом направлении ведется работа. Изменения, которые предлагаются, направлены на улучшение криминогенной ситуации", - считает депутат.

Лолуа напомнил, что недавно в Парламенте был принят закон об оружии, который уже вступил в силу, но пока не реализован, так как Кабинету министров еще предстоит разработать пункты закона, которые будут регламентировать порядок выдачи, покупки, владения оружием и другие пункты.

"Что касается Уголовного кодекса, то данная категория преступлений (незаконное ношение и хранение оружия – ред.) подходит под категорию средней тяжести, предусматривающая наказание до пяти лет лишения свободы. Учитывая общественную опасность данного состава преступления, законодатель установил серьезные санкции за оборот оружия. В статье 217 они прописаны, это до пяти лет и достаточно серьезная санкция. Но, к сожалению, суды на практике находят обстоятельства, смягчающие эти наказания", - объяснил Лолуа.

"Предлагается увеличить срок до шести лет, чтобы преступление перешло в разряд тяжкого. Но перейдя на тяжкую статью, получается, что мы приравниваем владение или хранение оружия к таким тяжким преступлениям, как, например, похищение человека или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - отметил Рауль Лолуа.

Парламентарий подчеркнул, что главный вопрос не в том, чтобы эту статью нагрузить, сколько в том, как ее будут исполнять. Главное, где и при каких обстоятельствах задерживают человека, нес ли он опасность обществу.

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