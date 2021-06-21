Маник и Гадельшина рассказали о работе в режиссерской лаборатории "Сандро" в РУСДРАМе

Режиссеры Андрей Маник и Ленара Гадельшина в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали о своем участии в режиссерской лаборатории "Сандро".

Радио Маник и Гадельшина рассказали о работе в режиссерской лаборатории "Сандро" в РУСДРАМе

Открытые показы режиссерской лаборатории "Сандро" в рамках фестиваля Фазиля Искандера "Стоянка человека" прошли сегодня в РУСДРАМе. Для работы в лаборатории в Абхазию приехали четыре режиссера, двое из которых - выпускники ГИТИСа Андрей Маник и Ленара Гадельшина - рассказали о своем участии в проекте.

Андрей Маник признался, что до работы в лаборатории не был знаком с Фазилем Искандером, однако после знакомства с его произведениями узнал, что это прекрасная литература, шикарный язык.

"Это производит большое впечатление и хочется этим поделиться со зрителем", - отметил Маник.

Его коллега Ленара Гадельшина находится в большом восторге от коллектива РУСДРАМа, в котором ей пришлось работать.

"Я очень рада, что есть такие коллективы с очень ярким характером, с очень яркой политикой программы. То есть это не случайные люди, видно, что они все объединены общей мыслью. Очень очаровал меня директор театра Ираклий, который оказался очень образованным, человек встроен в общемировую культуру, театр очень хорошо знает. И видно, что он хочет сделать свой театр именно таким", - сказала Гадельшина.

Говоря непосредственно о режиссерской лаборатории, которая развернулась в Абхазии, Андрей Маник сделал акцент на том, что здесь люди другой культуры. Ранее Андрею приходилось работать в лабораториях в России, Греции, Таллине, сотрудничал с французами.

"Когда мы были в Греции, там были люди другой культуры, которые говорили на другом языке. А здесь странно - люди другой культуры, но они говорят на твоем языке, и возникает интересный диссонанс. Возникает несоответствие, но это все интересно", - рассказал Маник.

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