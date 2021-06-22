14:00 22 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.17
  • EUR87.07
Поиск
Геннадий Ларин
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ларин о правде о ВОВ: все мы становимся участниками войны исторической памяти

Радио
Получить короткую ссылку
10 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/16/1032675104.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210622/1032673920/Larin-o-pravde-o-VOV-vse-my-stanovimsya-uchastnikami-voyny-istoricheskoy-pamyati-.html

80 лет назад началась Великая Отечественная война. О задаче современного общества по недопущению переписывания истории в эфире радио Saputnik Абхазия рассказал историк Геннадий Ларин.

Радио
Ларин о правде о ВОВ: все мы становимся участниками войны исторической памяти

Сегодня, считает Ларин, в мире ситуация такова, что все мы волей-неволей становимся участниками войны исторической памяти.

"Нам пытаются навязать чуждые нам идеалы, стараются уличить Советский Союз в развязывании Второй мировой войны. Наши недоброжелатели пытаются переиграть, умолчать, обмануть мировое сообщество в контексте того, кто развязал Вторую мировую войну. Некоторые страны, к сожалению, разделяют эту точку зрения. Очень важно не дать уйти в другое русло молодежи, которая сейчас подвержена социальным сетям. В этом наша основная задача", - отметил Геннадий  Ларин.

Но благодаря тому, что вскрываются новые факты, рассекречиваются документы, считает историк, люди знают правду.  

Ларин отметил, что в некоторых странах сейчас поддерживается идеология фашизма, поэтому нужно всячески препятствовать идеологии господства одной расы или одной национальности над другой.  

"Вы видите, что сейчас творится в некоторых областях Украины. Эта идеология ни к чему хорошему не приведет. Война – это большие человеческие жертвы, большие разрушения. Яркий пример – Вторая мировая война, которая по количеству погибших, заболевших, пропавших без вести, по масштабам разрушений не имеет аналогов в мире. Сейчас идеология такая, зачем доводить до большого количества жертв и разрушений, когда можно попытаться идеологически навязать свои ценности, увлечь за собой народные массы путем сноса памятников, могил военнослужащих. Так сейчас, к примеру, происходит в Польше и других странах – бывших наших союзников по Варшавскому договору. Так стирают историческую память, не дают людям напоминать, кто принес свободу на их землю", - сказал историк.

Подробнее об этом, а также о том, действительно ли нападение фашистской Германии на СССР было неожиданным, слушайте в аудиофайле.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Выпить кофе со змеей, овцой или енотом: animal cafe в разных странах
Эвакуация из огня: учения МЧС Абхазии в Гудауте
График выплат российских пенсий в Абхазии: июнь


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться