Ларин о правде о ВОВ: все мы становимся участниками войны исторической памяти

80 лет назад началась Великая Отечественная война. О задаче современного общества по недопущению переписывания истории в эфире радио Saputnik Абхазия рассказал историк Геннадий Ларин.

Радио Ларин о правде о ВОВ: все мы становимся участниками войны исторической памяти

Сегодня, считает Ларин, в мире ситуация такова, что все мы волей-неволей становимся участниками войны исторической памяти.

"Нам пытаются навязать чуждые нам идеалы, стараются уличить Советский Союз в развязывании Второй мировой войны. Наши недоброжелатели пытаются переиграть, умолчать, обмануть мировое сообщество в контексте того, кто развязал Вторую мировую войну. Некоторые страны, к сожалению, разделяют эту точку зрения. Очень важно не дать уйти в другое русло молодежи, которая сейчас подвержена социальным сетям. В этом наша основная задача", - отметил Геннадий Ларин.

Но благодаря тому, что вскрываются новые факты, рассекречиваются документы, считает историк, люди знают правду.

Ларин отметил, что в некоторых странах сейчас поддерживается идеология фашизма, поэтому нужно всячески препятствовать идеологии господства одной расы или одной национальности над другой.

"Вы видите, что сейчас творится в некоторых областях Украины. Эта идеология ни к чему хорошему не приведет. Война – это большие человеческие жертвы, большие разрушения. Яркий пример – Вторая мировая война, которая по количеству погибших, заболевших, пропавших без вести, по масштабам разрушений не имеет аналогов в мире. Сейчас идеология такая, зачем доводить до большого количества жертв и разрушений, когда можно попытаться идеологически навязать свои ценности, увлечь за собой народные массы путем сноса памятников, могил военнослужащих. Так сейчас, к примеру, происходит в Польше и других странах – бывших наших союзников по Варшавскому договору. Так стирают историческую память, не дают людям напоминать, кто принес свободу на их землю", - сказал историк.

Подробнее об этом, а также о том, действительно ли нападение фашистской Германии на СССР было неожиданным, слушайте в аудиофайле.

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