Лавров о выборах в Армении: пока непонятно, как оформится политическая жизнь

Как результаты парламентских выборов в Армении скажутся на дальнейшей политической ситуации в стране, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

Радио Лавров о выборах в Армении: пока непонятно, как оформится политическая жизнь

Давайте дождемся, когда там будет правительство. Как сообщает Sputnik Азербайджан, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вопрос журналиста о влиянии парламентских выборов в Армении на стабильность в Карабахе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Шмид. В ходе встречи они обсудили актуальные общеевропейские проблемы, текущую деятельность ОБСЕ и рабочие планы организации.

МИД России Сергей Лавров отметил, что второе трехстороннее соглашение запустило процесс согласования конкретных форм раскрытия всей экономической деятельности и снятия блокады.

"Выборы в Армении состоялись только что. Пока еще непонятно, как эти результаты скажутся на оформлении политической жизни в новых условиях. Давайте дождемся, когда там будет правительство. Российская сторона исходит из того, что трехсторонние соглашения, прекратившие войну, работают и отвечают интересам всех вовлеченных сторон", - отметил Лавров.

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