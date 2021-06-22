Академик РАЕН рассказал, где на самом деле началась Вторая мировая война

Все привыкли, что датой начала Второй мировой считается 1 сентября 1939 года, когда вооруженные силы Германии перешли границы Польши. Однако мало кто помнит, что еще 7 июля 1937-го Япония начала наступление в глубь Китая, и тогда в конфликт были втянуты пять государств — столько же, сколько на первых порах в Европе.
В беседе на радио Sputnik Кыргызстан Суюнбаев отметил, что многие факты, которые используются в мировой политике и истории, при более внимательном рассмотрении оказываются европоцентричными.
"Например, сам Дальний Восток для нас является скорее ближним востоком, а для Японии — ближним западом. Регион получил название из-за того, что в мировой политике начала XIX века доминировали французы, для которых это место на карте и правда было дальним востоком. То же мы можем видеть и в трактовке исторических событий, когда начало военных действий с участием нескольких стран 1 сентября 1939 года положило начало Второй мировой войне. За время с 7 июля 1937 года до "официальной" даты начала Второй мировой в конфликте на Дальнем Востоке участвовали пять стран, в Европе с сентября 1939-го — тоже пять. По площади страны, участвовавшие в военных действиях на Дальнем Востоке, в полтора раза превосходят площадь пяти европейских государств, а по населению — почти втрое", — сообщил Суюнбаев.
По его словам, военные действия на Дальнем Востоке продлились 95 месяцев, что в полтора раза больше времени, которое пробыли в состоянии войны европейские государства.
"Человеческие потери на Дальнем Востоке составили 35 миллионов человек, в то время как в Европе — 17,9 миллиона. Это без учета потерь СССР, потому что страна была задействована как на западе, так и на востоке. Не стоит забывать, что также на Дальнем Востоке, в Японии, единственный раз в истории человечества было применено ядерное оружие", — подчеркнул академик.
Он добавил, что дата, которая считается сейчас началом Второй мировой войны, искусственно привязанная к Европе, дала основания говорить о решающем вкладе западных стран в общую победу.
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