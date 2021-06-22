Академик РАЕН рассказал, где на самом деле началась Вторая мировая война

Радио Академик РАЕН рассказал, где на самом деле началась Вторая мировая война

Все привыкли, что датой начала Второй мировой считается 1 сентября 1939 года, когда вооруженные силы Германии перешли границы Польши. Однако мало кто помнит, что еще 7 июля 1937-го Япония начала наступление в глубь Китая, и тогда в конфликт были втянуты пять государств — столько же, сколько на первых порах в Европе.

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан Суюнбаев отметил, что многие факты, которые используются в мировой политике и истории, при более внимательном рассмотрении оказываются европоцентричными.

"Например, сам Дальний Восток для нас является скорее ближним востоком, а для Японии — ближним западом. Регион получил название из-за того, что в мировой политике начала XIX века доминировали французы, для которых это место на карте и правда было дальним востоком. То же мы можем видеть и в трактовке исторических событий, когда начало военных действий с участием нескольких стран 1 сентября 1939 года положило начало Второй мировой войне. За время с 7 июля 1937 года до "официальной" даты начала Второй мировой в конфликте на Дальнем Востоке участвовали пять стран, в Европе с сентября 1939-го — тоже пять. По площади страны, участвовавшие в военных действиях на Дальнем Востоке, в полтора раза превосходят площадь пяти европейских государств, а по населению — почти втрое", — сообщил Суюнбаев.

По его словам, военные действия на Дальнем Востоке продлились 95 месяцев, что в полтора раза больше времени, которое пробыли в состоянии войны европейские государства.

"Человеческие потери на Дальнем Востоке составили 35 миллионов человек, в то время как в Европе — 17,9 миллиона. Это без учета потерь СССР, потому что страна была задействована как на западе, так и на востоке. Не стоит забывать, что также на Дальнем Востоке, в Японии, единственный раз в истории человечества было применено ядерное оружие", — подчеркнул академик.

Он добавил, что дата, которая считается сейчас началом Второй мировой войны, искусственно привязанная к Европе, дала основания говорить о решающем вкладе западных стран в общую победу.

Подробности слушайте в аудиофайле.