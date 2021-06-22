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Маргания о тележурналисте Анатолии Лысенко: человек высшей пробы

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210622/1032676329/Marganiya-o-telezhurnaliste-Anatolii-Lysenko-chelovek-vysshey-proby.html

Ушел из жизни журналист, режиссер, продюсер, гендиректор Общественного телевидения России, руководитель программы "Взгляд" Анатолий Лысенко. Заслуженный библиотекарь Абхазии Елена Маргания поделилась своими воспоминаниями об Анатолии Лысенко в эфире радио Sputnik.

Радио
Маргания о тележурналисте Анатолии Лысенко: человек высшей пробы

Тележурналист, гендиректор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко скончался на 85-м году жизни.

Лысенко - советский и российский деятель телевидения, журналист, режиссер, продюсер. Обладатель званий Заслуженный деятель искусств России, Заслуженный журналист России. Лауреат Государственной премии СССР и премии правительства.

С 2012 года он занимал пост генерального директора АНО "Общественное телевидение России", с 2002-го - президент Международной общественной организации "Международная академия телевидения и радио".

Заслуженный библиотекарь Абхазии Елена Маргания знакома с семьей  Анатолия Лысенко с 1950-х годов и на протяжении этого времени общение не прерывалось. Елена Владимировна в интервью радио Sputnik Абхазия сказала, что в лице Анатолия Григорьевича потеряла брата.

"Я потеряла брата в полном смысле этого слова. Он, его сестра, его жена - мы, как одна семья. Я когда поступала в Москве в институт, его замечательные родители Григорий Ефимович и Елизавета Павловна не отпустили в общежитие, а потом я просто удрала, потому что у них были маленькие комнаты", - рассказала Маргания.

Она отметила, что Анатолий Лысенко  был добрым человеком, всегда проявлял по отношению к ней заботу и внимание.

"Тепла, добра от него, от  его семьи было сверх головы…в старости ты понимаешь, как тяжело терять близких", - сказала Маргания.

Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.

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