Кимкетов о тарифах на электричество и альтернативе ИнгурГЭС

Как изменится ситуация с собираемостью платежей за электроэнергию в случае повышения тарифов и откуда, помимо ИнгурГЭС, республика может получать энергию, в эфире радио Sputnik рассказал кандидат технических наук Эдуард Кимкетов.

Радио Кимкетов о тарифах на электричество и альтернативе ИнгурГЭС

Президент Абхазии Аслан Бжания 18 июня провел расширенное совещание по вопросам энергетической отрасли. Президент обсудил с главами ведомств, Парламентом и силовыми структурами проблемы энергетики, борьбу с майнингом и планируемое повышение тарифов на оплату электроэнергии.

Как решать проблему дефицита электроэнергии, за счет чего повысить собираемость платежей и как повышение тарифов скажется на ситуации в сфере энергетики, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал кандидат технических наук Эдуард Кимкетов.

Кимкетов отметил, что больше мощности, которую ИнгурГЭС вырабатывает сейчас, получить сложно.

"Если только при значительной реконструкции и хорошем ремонте плотин можно будет увеличить мощности. Вода дает столько, сколько может. Значит, остаются только перепадные ГЭС. Это, если говорить о резервах, как их можно получить. Уже давно идет разговор о восстановлении перепадных ГЭС, и сумма известна, которая, кстати, не очень большая – 100 миллионов долларов, что для таких мощностей не много", - сказал ученый.

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