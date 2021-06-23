Мясников об индийском штамме COVID-19: все известные вакцины покрывают все штаммы

Вирус становится более заразным, но менее смертельным, однако не для всех, в дальнейшем он не отпустит человечество, предупредил известный российский врач и телеведущий Александр Мясников.

Радио Мясников об индийском штамме COVID-19: все известные вакцины покрывают все штаммы

Мы неправильно подходим к коронавирусной инфекции, заявил медик в эфире "Россия 1". До сих пор основные чаяния связаны с победой над COVID-19 и окончанием пандемии, в то время как готовиться надо к постоянному сосуществованию человечества с коронавирусом.

"Мы сидим и истово надеемся, что сейчас перетерпим, еще одно усилие и победим, добьем врага в его фашистском логове, и все будет как раньше. Это неправильно, потому что вы, наверно, не слышите, что вам говорят ученые: коронавирус пришел к нам навсегда. Он часть нашей жизни. Он, можно сказать, занял свою экологическую нишу", - рассказал Мясников.

Коронавирус уже всем надоел, но "он нас не отпускает и не отпустит", и в такой ситуации, по словам Мясникова, надо понимать, как действовать дальше.

"Когда мы говорим про коллективный иммунитет, который будет, когда вакцинируется 70 и более процентов людей, это далеко не факт. Коллективный иммунитет сродни снежному человеку, то ли он есть, то ли его нет. Автоматическое достижение определенного числа вакцинированных не обозначает, что мы прервем распространение вируса между людьми. Я думаю, что этого не будет, я думаю, что будет идти по типу гриппа", - полагает врач.

Мы можем привить себя, не болеть или болеть бессимптомно, у нас не будет симптоматики, не будет тяжелых болезней, мы не будем умирать, советует врач.

"Исследования показывают (более 30 тысяч случаев проследили), что были заболевшие в группе вакцинированных, но там не было ни одной смерти и ни одного тяжелого течения, а в группе, которая получила плацебо – на порядок выше положительных тестов, были тяжелые случаи, и была одна смерть", - рассказывает врач.

Дело в том, что вирус очень быстро мутирует, люди очень разные и по-разному на него реагируют: кто-то может заразиться, не выходя из квартиры, а кто-то - тереться о нос больного и ничего не получить, рассуждает Мясников.

"У нас разная генетика, разный иммунитет, мы очень по-разному реагируем на коронавирус, и вакцина, скорее всего, будет ежегодная", - полагает медик.

Следующую волну коронавируса врач прогнозирует в ноябре, а также объясняет ажиотаж вокруг индийского штамма коронавируса, спровоцировавшего резкий подъем заболеваемости в России.

"Уханьского вируса нет уже больше года. Он был три месяца, он исчез. Сегодня уже правнуки уханьского вируса. Он мутирует и будет мутировать. При мутации он становится более заразным, но, кстати, менее смертельным. Коронавирус хочет охватить как можно больший объем населения. Любая инфекция идет по повышению степени контагиозности. Об этом не думайте. Помните одно – любая вакцина защищает от всех штаммов вируса на сегодняшний день. Все известные вакцины покрывают все штаммы", ― подчеркивает доктор.