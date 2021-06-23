Агрба и Арсалия о старте "Стоянки человека": фееричное событие

Насколько открытие фестиваля "Стоянка человека" в этом году оказалось ярким и соответствующим задачам и целям, которые он ставит перед собой, рассказали руководитель Фонда Фазиля Искандера Щазина Агрба и представитель Фонда в Абхазии Эльвира Арсалия.

Радио Агрба и Арсалия о старте "Стоянки человека": фееричное событие

Первый этап седьмого Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" состоялся в Государственном Русском театре драмы 21 июня. На сцене РУСДРАМа показали четыре эскиза по роману Искандера "Сандро из Чегема".

Приглашенные режиссеры представили четыре эскиза – "Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист", "Харлампо и Деспина", "Рассказ мула старого Хабуга" и "Игроки".

"Было прекрасно. Это было феерическое событие. Мы пробыли вместе столько часов и не заметили этого – собрались в 18 часов и разошлись в начале первого ночи. Посмотрели четыре эскиза и после каждого было обсуждение. Я человек не сильно театральный, думала, что устану. Но ничего подобного – все было интересно, увлекательно. Чему больше всего была рада я? Вообще, Фазиль Искандер трудно передается в другой художественный материал. Конечно, было не просто молодым режиссерам, молодым актерам. Но поставить четыре эскиза за три-четыре дня и показать их за один вечер – это фантастически! Я сделала открытие, что Фазиля можно ставить, и не так это сложно. Видимо, пришло время. Выросло то поколение режиссеров, которые способны передать его тексты – я сделала такое открытие", - отметила Щазина Агрба.

Эльвира Арсалия особо отметила, что театральная составляющая фестиваля стала уже традиционной.

"Уже четыре или пять лет главным штабом фестиваля является театр Искандера. Это здорово! И уже сложилась традиция, что дни фестиваля – это какая-то театральная история. Либо с нее начинается этот фестиваль, либо так или иначе театр имеет место в программе", - сказала Эльвира Арсалия.

Она сообщила, что третий эскиз был признан лучшим, хотя все они оказались достойными, и выразила надежду на то, что уже на восьмом фестивале "Стоянка человека" можно будет увидеть большой спектакль на основе этого эскиза. Это и есть цель фестиваля – рождение нового и интересного, подчеркнула Арсалия.

Режиссерская лаборатория "Сандро" - совместный российско-абхазский проект, в котором принимают участие четыре молодых режиссера – выпускники лучших театральных вузов Российской Федерации – ГИТИСа и Театрального института имени Щукина.

По итогам показов прошло зрительское голосование и голосование экспертного совета, оценки объединили и выбрали один из эскизов, который в следующем году станет полноценным спектаклем в репертуаре РУСДРАМа.

Второй этап фестиваля "Стоянка человека" пройдет в октябре. В его программу войдет выставка иллюстраций победителей конкурса по произведениям Искандера среди студентов и выпускников МГХПА имени Строганова, а также выставка эскизов памятных монет к 90-летию Фазиля Искандера, выполненных по заказу Национального банка Абхазии для выпуска в обращение.

Кроме того, в октябре Минкульт совместно с сухумским Домом юношества проведет ежегодный конкурс детского рисунка "Грушевый компот". Sputnik Абхазия выступает информационным партнером фестиваля "Стоянка человека".