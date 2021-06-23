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Захарова о действиях британского эсминца в Черном море: грубая провокация

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210623/1032687492/Zakharova-o-deystviyakh-britanskogo-esmintsa-v-Chernom-more-grubaya-provokatsiya.html

В связи с инцидентом с британским эсминцем в Черном море в российское дипведомство будет вызван британский посол, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Радио
Захарова о действиях британского эсминца в Черном море: грубая провокация

Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской госграницы. Для этого пришлось произвести предупредительные выстрелы и предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего он покинул территориальные воды РФ.

Эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальные воды в районе мыса Фиолент (расположен юго-западном побережье Крыма, в Балаклавском районе Севастополя) на три километра.

"Мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию которая идет вразрез с международным правом и российским законодательством . Также хотела сообщить бы, что в МИД нашей страны будет вызван британский посол", - сказала она в среду на брифинге.

Министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы".

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