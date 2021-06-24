Маркедонов: признание Абхазии актуализируется при более серьезной политической культуре

Политолог Сергей Маркедонов в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как ситуацией в Абхазии интересуются на Северном Кавказе и почему об Абхазии и Южной Осетии не стоит говорить, как о проектах через запятую.

Радио Маркедонов: признание Абхазии актуализируется при более серьезной политической культуре

В КБР прошла встреча представителей Межрегионального клуба лидеров "Будущее Кавказа" с ведущим научным сотрудником Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО, политологом-международником Сергеем Маркедоновым. Речь, в частности, шла о дальнейших перспективах Абхазии и Южной Осетии. Подробности этой встречи сообщил Сергей Маркедово в эфире радио Sputnik Абхазия.

"Я начал свое выступление со связи проблем Северного Кавказа и Закавказья и с вопроса связи Абхазии с Кабардино-Балкарией. Я спросил, почему одна из центральных площадей Нальчика названа именем Абхазии. Эта связь велика. И дальше мы говорили о роли большого Кавказа, которая имеет как внутреннее, так и внешнее политическое измерение. С одной стороны, турбулентность, нестабильность на Северном Кавказе приводит к тому, что на Россию начинают смотреть, как на игрока слабого. И наоборот, если Северный Кавказ демонстрирует какую-то уверенность, свою связь с большой Россией, то и Закавказье смотрит на это, как на пример и как на шанс для развития более широких связей с Россией", - сказал политолог.

Участников встречи очень интересовала ситуация в Абхазии, вопросов было много, сообщил Маркедонов.

"Эта ситуация очевидно интересует людей на Северном Кавказе. Та связь, которая была в 90-е годы с российским Северным Кавказом, остается, отсюда, наверное и интерес. Обсуждали возможности дальнейшего признания Абхазии – одна из тем, которая рассматривается. Также рассматривается вопрос о сравнении двух кейсов – югоосетинского и абхазского. С моей точки зрения, они очень разные, нельзя их через запятую упоминать, как часто это делают на международных форумах. Это очень разные проекты. Если югоосетинский проект с самого первого дня рассчитан на объединение с Северной Осетией под эгидой России. Государственность Южной Осетии была, скорее, вынужденной, потому что Грузия на это смотрела косо, было несколько конфликтов на протяжении 1990-2008 годов. Абхазия смотрела в большей степени не на вхождение в состав России, а на развитие самостоятельной государственности. В этом отличие этих двух проектов, они по-разному выстраиваются", - уточнил Маркедонов.

Он также подчеркнул, что если национальная государственность – это основа, то тогда Республика должна демонстрировать определенную уверенность, то есть не только быть зависимой от России с точки зрения безопасности и финансового обеспечения, но и показывать точки роста.

"А точки роста возможны, когда внутри республики есть стабильность. Мы не можем говорить, что эти цели и задачи разрешены. У меня, как у человека, который давно следит за ситуацией в Абхазии, создается впечатление, что повестка до 2008 года до конца не преодолена. Но в реальности ситуация иная. Абхазия пользуется пускай ограниченной независимостью, которая, скорее всего, не будет расти в обозримой перспективе, принимая сложные отношения Запада и Росси, России и Грузии. Формальное признание – не самое главное. Важно, как говорится, ехать, а не шашечки. Вопрос о признании может быть актуализирован, когда люди будут видеть, что в Абхазии гораздо более серьезная политическая культура, более сильные государственные институты. Имидж – это очень важно", - отметил Сергей Маркедонов.

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