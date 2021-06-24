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24 Июня 2021
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Орбита Sputnik
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Президент Южной Осетии поручил в течение месяца провести полную инвентаризацию земель
SPUTNIK Азербайджан
Диверсия на границе: задержан армянский военнослужащий
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МО Армении опровергло сообщение Азербайджана о задержании "диверсанта"
SPUTNIK Казахстан
Вызвать в суд Токаева в качестве свидетеля потребовал адвокат Биртанова
SPUTNIK Кыргызстан
Оплата за проезд в Бишкеке должна быть полностью безналичной — Марипов
SPUTNIK Беларусь
ЕС и США рассчитывают, что Минск разрешит вернуться высланным дипломатам
SPUTNIK Латвия
Еврокомиссия разрешила прививать детей от 12 лет вакциной Pfizer
SPUTNIK Литва
В Литве выявили более 1,2 тысячи новых случаев COVID-19
SPUTNIK Молдова
ЦИК Молдовы изменил решение о числе избирательных участков за границей
SPUTNIK Таджикистан
Жириновский объяснил недовольство песней Манижи на Евровидение - 2021
SPUTNIK Узбекистан
Белорусский МАЗ организует в Узбекистане сборочное производство
SPUTNIK Беларусь
ЕС и США рассчитывают, что Минск разрешит вернуться высланным дипломатам
SPUTNIK Южная Осетия
Президент Южной Осетии поручил в течение месяца провести полную инвентаризацию земель
SPUTNIK Азербайджан
Диверсия на границе: задержан армянский военнослужащий
SPUTNIK Армения
МО Армении опровергло сообщение Азербайджана о задержании "диверсанта"
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"Человек, предсказавший пандемию", ждет вымирания человечества
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Как Россия опять "потеряла Армению" и "уступила Турции"
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Вирусолог: для защиты от индийского штамма нужно в пять раз больше антител
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Военная олимпиада: Абхазия примет участие в армейских международных играх
17:15
Объявлены победители международного конкурс имени Юрия Левитана
16:13
Отели на Кубани будут принимать гостей только с документом о прививке или ПЦР-тесте
15:46
Премьер Абхазии Александр Анкваб прошел первичную вакцинацию от COVID-19
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Уголовное дело возбуждено по факту поджога автомобиля в центре Сухума
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Глава МВД Абхазии назвал имя задержанного по делу о поджоге машины в Сухуме
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День отводов: продолжается рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Сухума
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