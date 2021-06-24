Гражданин и начальник: Дбар о реформе МВД и усилении законодательства

Что предусматривает реформа правоохранительной системы, как необходимо пересмотреть нагрузку на сотрудников МВД, когда планируется строительство здания тюрьмы, в эфире радио Sputnik рассказал глава Министерства внутренних дел Республики Дмитрий Дбар.

Радио Гражданин и начальник: Дбар о реформе МВД и усилении законодательства

Обязанность по содержания и надзору за преступниками в Абхазии возложена на МВД. Во многих странах, в том числе и в России, этим занимается отдельная служба. По мнению министра внутренних дел Дмитрия Дбар, необходимо менять подход в этом вопросе.

Кроме того, в Абхазии планируется реформирование правоохранительных органов. Как рассказал Дбар, реформы предполагаются очень существенные, министерство уже предоставило президенту и Кабинету министров свои предложения, среди которых – перевод милиции в полицию, возрождение патрульной службы, которая возьмет на себя функции участковых, оперативников и патрулей. Реализация реформы существенно сократит количество преступлений в стране, считает Дбар.

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