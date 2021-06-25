Экономист о падении доллара: раньше, чем мы думаем

Санкции, которые США вводят против России и Белорусии, способствуют отказу от доллара в торгово-экономических операциях, что скажется на падении курса, отмечает кандидат экономических наук, доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова Юрий Юденков.

Радио Юденков о падении доллара: раньше, чем мы думаем

После Второй мировой войны США имели очень выгодное экономическое положение, что сделало доллар главной международной валютой, однако сейчас ситуация выглядит совершенно иначе, отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

"В мировой торговле было очень удобно всем рассчитываться в долларах, и количество товаров, которое циркулировало в мировой экономике, соответствовало объему доллара. Было всем удобно, поскольку у всех одно и то же. До определенного периода", ― отметил Юденков.

Многие моменты, которые ранее поддерживали американскую валюту, сейчас стали играть против нее, сказал экономист.

"Именно эти американские институты навязывания своей какой-то политики привели к тому, что количество напечатанных на сегодня долларов намного превышает эту массу товара. И еще политические моменты, связанные с санкциями против России, против Китая, против Беларуси вообще не способствуют оптимизму торговать в долларе", ― рассказал Юденков.

Россия сейчас проводит активную политику дедолларизации. И уже в конце прошлого года объем экспорта, оплачиваемого в долларах, в России составлял меньше половины. "Это произошло и за счет того, что мы ушли больше в евро", отметил Юденков.

"Есть некая критическая масса, большая часть стран европейско-азиатского региона потихоньку начинают выходить из доллара из-за санкций. Очень получается велико политическое влияние на торговлю. И поэтому все потихоньку начинают снижать обороты в долларах. А дальше наступает такой момент, когда у вас меняется отношение к доллару, и несмотря даже на большие объемы расчетов, где гарантия, что не произойдет обвала, и об этом уже пишут экономисты, помимо того, что сами США накачали свою экономику вертолетом с деньгами и разогнали инфляцию", ― рассказал Юденков.

Доля России в мировой торговле не очень высока – около 2%, при этом Россия занимает одну из лидирующих позиций в торговле энергетическими ресурсами, что не добавляет оптимизма доллару. К тому же Китай, который начинает выходить из доллара и торговать в евро, а также Индия, которая стремительно развивается и тоже ищет альтернативу доллару, – все это уже существенно, считает экономист.

"Я не хочу сказать, что доллар упадет завтра. Но то, что маячит впереди смена лидера, либо это будет корзина мировых валют, но не монопольное положение доллара ― уже явно, что это произойдет раньше, чем мы все думаем", ― убежден Юденков.